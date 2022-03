Inter, un pugno alla crisi: 5-0 alla Salernitana nel segno di Lautaro e Dzeko [CLASSIFICA]

4 Marzo 2022 22:41

L’Inter torna alla vittoria e fa incetta di gol: Salernitana sconfitta 5-0, Lautaro Martinez fa tripletta, Dzeko si ferma a due. Nerazzurri temporaneamente in testa

Dopo 4 partite senza vittorie, due punti conquistati e altrettanti gol segnati, l’Inter torna al successo con una scorpacciata di gol. Due problemi risolti in un colpo solo, poco importa se contro l’ultima in classifica che, qualche settimana fa, ha fatto penare il Milan. I nerazzurri superano la Salernitana con un netto 5-0 che vale la temporanea testa della classifica in attesa del big match fra Napoli e Milan di domenica sera. E a dirla tutta, di problemi l’Inter ne risolve addirittura un terzo.

Sarà un caso, ma il ritorno alla vittoria, con ben 5 reti segnate, coincide con l’interruzione del digiuno di Lautaro Martinez. Il “Toro” non segnava in campionato dal 17 dicembre, ironia della sorte proprio in uno 0-5 contro la Salernitana. L’argentino si è rifatto con gli interessi firmando una rabbiosa tripletta che lo porta al quarto posto nella classifica dei bomber. Alle sue spalle Edin Dzeko, autore degli altri due gol della serata. Una vittoria netta quella dell’Inter, arrivata dopo lo scialbo pareggio di Coppa Italia contro il Milan. Un successo che infonde fiducia e serenità, oltre a mettere pressione su Napoli e Milan in vista dello scontro diretto. L’Inter è tornata a macinare punti? Probabile, sarà la continuità di risultati a dirlo. Sicuramente è tornato Robin Gosens, con un assist, un’arma in più nella corsa scudetto.

Risultati 28ª Giornata Serie A

Venerdì 4 marzo

Ore 20:45

Inter-Salernitana 5-0 (22’ 40’ 56’ Lautaro Martinez, 64’ 69’ Dzeko)

Sabato 5 marzo

Ore 15:00

Udinese-Sampdoria

Ore 18:00

Roma-Atalanta

Ore 20:45

Cagliari-Lazio

Domenica 6 marzo

Ore 12:30

Genoa-Empoli

Ore 15:00

Bologna-Torino

Fiorentina-Verona

Venezia-Sassuolo

Ore 18:00

Juventus-Spezia

Ore 20:45

Napoli-Milan

Classifica Serie A

Inter 58 Napoli 57 Milan 57 Juventus 50 Atalanta 47 Roma 44 Lazio 43 Fiorentina 42 Verona 40 Sassuolo 36 Torino 33 Bologna 32 Empoli 31 Udinese 26 Sampdoria 26 Spezia 26 Cagliari 25 Venezia 22 Genoa 17 Salernitana 15

Classifica marcatori