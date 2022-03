Milan, volata scudetto! Cagliari battuto 1-0: il Napoli risponde, l’Inter si ferma ancora | CLASSIFICA

19 Marzo 2022 22:48

Il Milan supera 1-0 il Cagliari grazie alla rete di Bennacer e scappa a +6 dall’Inter fermata dalla Fiorentina: tiene il passo il Napoli che batte 2-1 l’Udinese

Fossimo nel ciclismo, questa sarebbe la “volata finale” per lo scudetto, partita forse da lontano, visto che di gare ne mancano 8, ma il Milan ha fretta e vuole massimizzare il proprio vantaggio. I rossoneri trovano il terzo successo di misura consecutivo, preziosissimo appena prima della sosta. Sotto il diluvio di Cagliari, il Milan domina la gara, ma sbaglia l’impossibile sotto porta. La squadra allenata dall’ex Reggina Mazzarri non riesce a rispondere ma ferma i rossoneri sullo 0-0 nei primi 45 minuti. Nella ripresa serve una perla di Bennacer per sbloccare la gara: sponda di Giroud, conclusione al volo all’angolino, Cragno resta di sasso: è la rete che decide la gara.

Il Cagliari si scopre nel finale, ma il Milan non trova il gol del raddoppio, divorandosi un’occasione ghiottissima con Calabria che spreca un rigore in movimento. A tempo quasi scaduto Pavoletti colpisce una clamorosa traversa. A fine gara qualche accenno di rissa, scatenato forse da qualche parola di troppo rivolta dai tifosi del Cagliari all’indirizzo di Tomori e/o Maignan. I rossoneri si lasciano le polemiche alle spalle e salgono a +6 sull’Inter, fermata sull’1-1 dalla Fiorentina. Tiene botta invece il Napoli, vittorioso 2-1, in rimonta, sull’Udinese grazie alla doppietta di Osimhen. La volata scudetto è ufficialmente iniziata: Milan davanti a quota 66, il Napoli risponde con 63 punti, l’Inter resta a 60 con una gara da recuperare. Mancano 8 partite al traguardo…

Risultati 30ª giornata di Serie A

Venerdì 18 marzo

Ore 18:45

Sassuolo-Spezia 4-1 (17’ rig. 48’ Berardi, 46’ Verde, 78’ Ayhan, 81’ Scamacca)

Ore 21:00

Genoa-Torino 1-0 (14’ Portanova)

Sabato 19 marzo

15:00

Napoli-Udinese 2-1 (22’ Deulofeu, 52’ 63’ Osimhen)

Ore 18:00

Inter-Fiorentina 1-1 (50’ Torreira, 55’ Dumfries)

Ore 20:45

Cagliari-Milan 1-0 (60’ Bennacer)

Domenica 20 marzo

Ore 12:30

Venezia-Sampdoria

Ore 15:00

Empoli-Verona

Juventus-Salernitana

Ore 18:00

Roma-Lazio

Ore 20:45

Bologna-Atalanta

Classifica Serie A

Milan 66 Napoli 63 Inter 60 Juventus 56 Lazio 49 Roma 48 Atalanta 48 Fiorentina 47 Sassuolo 43 Verona 41 Torino 35 Bologna 33 Empoli 32 Udinese 30 Spezia 29 Sampdoria 26 Cagliari 25 Venezia 22 Genoa 22 Salernitana 16

Classifica marcatori