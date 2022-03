Serie D girone I: la Cittanovese ne prende 4, stop San Luca contro la Cavese. La nuova classifica

13 Marzo 2022 18:33

Tutti i risultati della 28ª giornata del girone I di Serie D e la nuova classifica

Si è giocata nel pomeriggio la 28ª giornata del girone I di Serie D. Da segnalare la pesante sconfitta della Cittanovese a Castrovillari, mentre al San Luca non è riuscita l’impresa contro la vicecapolista Cavese. Sant’Agata corsaro a Licata, la Gelbison non delude e rimane in vetta battendo il Paternò. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 28ª GIORNATA

SABATO 12 MARZO

ore 15:00

Portici-Real Aversa 2-3

DOMENICA 13 MARZO

ore 14:30

Castrovillari-Cittanovese 4-0

Gelbison Cilento-Paternò 2-0

Giarre-Trapani 1-2

Licata-S. Agata 0-2

San Luca-Cavese 0-1

Santa Maria Cilento-Sancataldese 1-3

Troina-Rende 2-1

Biancavilla-Acireale POSTICIPATA

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I