Serie C, risultati e classifica: il Catanzaro frena, il Bari può festeggiare la B già stasera. Il Messina aggancia il Taranto

27 Marzo 2022 16:53

Il primo importante verdetto in Serie C può arrivare già stasera: il Bari, in caso di vittoria contro la Fidelis Andria, sarebbe infatti ufficialmente in Serie B. Il Catanzaro, nel pomeriggio, non è andato oltre l’1-1 in casa della Juve Stabia, anticipando la possibile festa dei galletti a quattro giornate dal termine. Dietro, nel frattempo, accorciano e Monopoli, mentre il Palermo non va oltre il pari. In coda, sorride il Messina, che col successo sul Latina aggancia al 15° posto il Taranto, il cui match a Catania non si è disputato.

RISULTATI 34ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 27 MARZO

ore 14.30

Messina-Latina 1-0

Foggia-Campobasso 5-2

Juve Stabia-Catanzaro 1-1

Monopoli-Potenza 3-1

Monterosi-Vibonese 0-0

Paganese-Palermo 2-2

Picerno-Avellino 0-1

ore 17.30

Bari-Fidelis Andria

RINVIATE

Catania-Taranto

Turris-Virtus Francavilla

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C