Serie B, i risultati sorridono alla Reggina: perdono Ascoli, Perugia e Cittadella. La nuova classifica: il Vicenza aggancia il Cosenza

20 Marzo 2022 16:19

La nuova classifica di Serie B dopo i risultati della domenica: anche il giorno dopo, la Reggina ride e il Cosenza piange

Anche se l’impresa resta ardua, per via dell’attuale – 6, dei punti di penalizzazione previsti e di un calendario complesso, i risultati di Serie B della domenica sorridono alla Reggina, regalando ancora una speranza in ottica playoff. Le squadre che stazionano sopra gli amaranto, a ridosso dell’ottavo posto, hanno infatti perso tutte: sconfitte per Ascoli, Perugia e Cittadella. Bianconeri fermati a Vicenza per 2-0 nel finale, con la rete di Zonta all’85’ e l’autogol di Bellusci all’89’. Se Reggio ride, però, Cosenza piange: per la sconfitta nel derby, sì, ma anche per l’aggancio del Vicenza a quota 24, che adesso mette a rischio anche la disputa dei playout. Ciciretti regala invece il successo del Como in casa umbra, mentre al Pisa basta Torregrossa per battere il Cittadella. Così cambia la classifica dopo i risultati odierni.