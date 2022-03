Risultati 30ª Giornata di Serie A: il derby della Capitale è della Roma, la Juventus accorcia sull’Inter | CLASSIFICA

20 Marzo 2022 19:56

La Roma travolge la Lazio nel derby della Capitale, la Juventus batte la Salernitana e accorcia sull’Inter, Milan in vetta: risultati e classifica della 30ª Giornata di Serie A

La 30ª Giornata di Serie A regala gol, spettacolo e risultati importanti per la parte alta della classifica. Il match più atteso della domenica è senza dubbio il derby della Capitale che vede il netto trionfo della Roma sulla Lazio per 3-0. I giallorossi mettono in ghiaccio la gara già nel primo tempo: scatenato Abraham con una doppietta, Pellegrini disegna un capolavoro su punizione e arrotonda il punteggio. Giallorossi che continuano la corsa sulla Juventus che, dopo l’eliminazione della Champions resta concentrata sul quarto posto e non solo. I bianconeri, infatti, dopo il successo per 2-0 sulla Salernitana, firmato Dybala-Vlahovic, consente di accorciare a -1 dall’Inter (con una gara da recuperare) ferma 1-1 dalla Fiorentina. In testa alla classifica c’è il Milan, vittorioso sul Cagliari, rossoneri a +3 sul Napoli che batte 2-1 in rimonta l’Udinese.

Risultati 30ª giornata di Serie A

Venerdì 18 marzo

Ore 18:45

Sassuolo-Spezia 4-1 (17’ rig. 48’ Berardi, 46’ Verde, 78’ Ayhan, 81’ Scamacca)

Ore 21:00

Genoa-Torino 1-0 (14’ Portanova)

Sabato 19 marzo

15:00

Napoli-Udinese 2-1 (22’ Deulofeu, 52’ 63’ Osimhen)

Ore 18:00

Inter-Fiorentina 1-1 (50’ Torreira, 55’ Dumfries)

Ore 20:45

Cagliari-Milan 1-0 (60’ Bennacer)

Domenica 20 marzo

Ore 12:30

Venezia-Sampdoria 0-2 (24’ 38’ Caputo)

Ore 15:00

Empoli-Verona 1-1 (26’ Di Francesco, 72’ Cancellieri)

Juventus-Salernitana 2-0 (5’ Dybala, 29’ Vlahovic)

Ore 18:00

Roma-Lazio 3-0 (1’ 22’ Abraham, 40’ Pellegrini)

Ore 20:45

Bologna-Atalanta

Classifica Serie A

Milan 66 Napoli 63 Inter 60 Juventus 59 Roma 51 Lazio 49 Atalanta 48 Fiorentina 47 Sassuolo 43 Verona 42 Torino 35 Empoli 33 Bologna 33 Udinese 30 Sampdoria 29 Spezia 29 Cagliari 25 Venezia 22 Genoa 22 Salernitana 16

Classifica marcatori