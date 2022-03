Risultati 24ª Giornata Serie B Girone D: la Viola batte Forio, davanti si fermano in 4! | CLASSIFICA

27 Marzo 2022 21:27

La Pallacanestro Viola batte Forio e resta in scia del gruppo Playoff: davanti si fermano tutte le principali contendenti alla postseason

La 24ª Giornata del Girone D di Serie B sorride alla Pallacanestro Viola. Nonostante un finale caldissimo, i neroarancio hanno avuto ragione di Forio Basket 1977 con il punteggio di 70-66, tenendo a bada la furiosa rimonta ischitana nel quarto conclusivo di gara. Una vittoria importante arrivata contro una diretta concorrente per la salvezza, con i Playout ormai distanti 10 punti con 6 partite rimaste. Successo fondamentale anche in ottica Playoff: davanti infatti si fermano in 4. Salerno dovrà recuperare la gara contro Bisceglie, seconda in classifica. Taranto ha vinto lo scontro diretto con Torrenova. Sant’Antimo ha perso in casa contro la capolista Agrigento. Ragusa si è arresa fra le mura amiche contro Pozzuoli. La viola resta 9ª, ma a pari punti con Sant’Antimo, sono invece 2 le lunghezze che la separano da Salerno e Ragusa, ciascuna con una gara da recuperare.

Risultati 24ª Giornata Serie B Girone D

Domenica 27 marzo

Pall. Viola Reggio Calabria-Forio Basket 1977 70-66

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Meta Formia 101-54

Geko PSA Sant’Antimo-Moncada Energy Agrigento 48-60

Virtus Kleb Ragusa-Bava Pozzuoli 74-75

Pavimaro Molfetta-BPC Virtus Cassino 74-59

CJ Basket Taranto-Fidelia Torrenova 83-68

Da recuperare

21/04/2022 Lions Basket Bisceglie-Virtus Arechi Salerno

30/06/2022 Lapietra Monopoli-Del.Fes Avellino

Classifica Serie B Girone D

Moncada Energy Agrigento 42 * Lions Basket Bisceglie 32 ** Tecnoswitch Ruvo di Puglia 32 CJ Basket Taranto 30 Fidelia Torrenova 30 Virtus Arechi Salerno 28 * Virtus Kleb Ragusa 28 * Geko PSA Sant’Antimo 26 Pall. Viola Reggio Calabria 26 Pavimaro Molfetta 18 * Bava Pozzuoli 18 Lapietra Monopoli 16 * Forio Basket 1977 16 * BPC Virtus Cassino 16 Del.Fes Avellino 14 * Meta Formia 2 *

* Una gara da recuperare

** Due gare da recuperare