Risultati 23ª Giornata Serie B Girone D: Viola nettamente sconfitta ad Agrigento, ma restano 2 i punti dai Playoff | CLASSIFICA

20 Marzo 2022 20:51

La Pallacanestro Viola esce con le ossa rotte dalla trasferta di Agrigento: i neroarancio ko 93-54 contro Agrigento, ma i Playoff distano appena 2 punti

Netta sconfitta per la Pallacanestro Viola in casa di Agrigento. Incerottata a causa delle assenze di Barrile e Kekovic, con Duranti, Fall e Lazzari non al meglio, la squadra di coach Bolignano cede 93-54 alla capolista. Una battuta d’arresto preventivabile, punteggio a parte, per i neroarancio impegnati su un campo ancora inviolato in stagione, contro una squadra che ha perso appena 2 gare e ne ha vinte 19 consecutivamente. I Playoff restano ancora distanti 2 punti. Sant’Antimo si è infatti fermata sul campo di Avellino e ha perso l’occasione di allungare sui neroarancio. Davanti Salerno è stata sconfitta da Ragusa, entrambe restano a quota 28 (+4), seppur i siciliani abbiano ancora una gara da recuperare. Sono 28 anche i punti di Taranto vittoriosa a Pozzuoli. Sale a quota 30 Torrenova che supera Monopoli e mette 2 punti pesanti per il rush finale.

Risultati 23ª Giornata Serie B Girone D

Sabato 19 marzo

BPC Virtus Cassino Tecnoswitch Ruvo di Puglia 62-60

Bava Pozzuoli CJ Basket Taranto 72-83

Virtus Arechi Salerno Virtus Kleb Ragusa 62-66

Domenica 20 marzo

Del.Fes Avellino-Geko PSA Sant’Antimo 76-51

Fidelia Torrenova-Lapietra Monopoli 87-80

Moncada Energy Agrigento-Pall. Viola Reggio Calabria 93-54

Da recuperare

Forio Basket 1977-Lions Basket Bisceglie

Meta Formia-Pavimaro Molfetta

Classifica Serie B Girone D

Moncada Energy Agrigento 40 *

Lions Basket Bisceglie 32 *

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 30

Fidelia Torrenova 30

Virtus Kleb Ragusa 28 *

CJ Basket Taranto 28

Virtus Arechi Salerno 28

Geko PSA Sant’Antimo 26

Pall. Viola Reggio Calabria 24

Pavimaro Molfetta 16 *

Forio Basket 1977 16 *

Lapietra Monopoli 16

Bava Pozzuoli 16

BPC Virtus Cassino 16

Del.Fes Avellino 14

Meta Formia 2 *

* Una partita da recuperare