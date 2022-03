Serie B: beffa Cosenza, il Crotone torna a vincere (finalmente). Tutti i risultati e la nuova classifica: Reggina sale a 40

15 Marzo 2022 20:50

Tutti i risultati di Serie B e la nuova classifica: il Crotone risucchia tre punti alle inseguitrici

Poteva andare meglio, alle calabresi, ma spesso quest’anno è andata peggio. Tutte in campo nel pomeriggio Reggina, Cosenza e Crotone. Pari con rammarico per gli amaranto, ma rammarico ancora più grande per i Lupi, raggiunti dalla capolista Lecce al San Vito in pieno recupero (2-2 il finale). Sorride, finalmente, il Crotone, che batte il Frosinone e risucchia tre punti alle inseguitrici, tornando a sperare nei playout. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI 30ª GIORNATA SERIE B

MARTEDI’ 15 FEBBRAIO

ore 18:30

Brescia-Benevento 2-2

Cittadella-Reggina 0-0

Como-Ternana 1-1

Cosenza-Lecce 2-2

Crotone-Frosinone 2-0

Vicenza-Parma 0-1

ore 20:30

Alessandria-Monza

MERCOLEDI’ 16 MARZO

ore 18:30

Ascoli-Pisa

Cremonese-Pordenone

Perugia-Spal

CLASSIFICA SERIE B

LECCE 55 PISA 55 CREMONESE 53 BRESCIA 53 MONZA 51 BENEVENTO 51 FROSINONE 48 ASCOLI 46 PERUGIA 45 CITTADELLA 44 REGGINA 40 TERNANA 38 COMO 38 PARMA 38 SPAL 31 ALESSANDRIA 25 COSENZA 24 VICENZA 21 CROTONE 19 PORDENONE 13

PROSSIMO TURNO SERIE B (31ª GIORNATA)

SABATO 19 MARZO

ore 14:00

Monza-Crotone

Parma-Lecce

Ternana-Alessandria

Reggina-Cosenza

ore 16:15

Frosinone-Benevento

DOMENICA 20 MARZO

ore 14:00

Vicenza-Ascoli

Perugia-Como

Pisa-Cittadella

ore 16:15