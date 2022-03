Ripristinato il volo diretto Reggio Calabria-Milano, Dieni: “ora il rilancio definitivo dell’Aeroporto”

15 Marzo 2022 10:12

“Il ripristino del collegamento aereo tra Reggio Calabria e Milano è una buona notizia e rappresenta una base di partenza per ogni possibile crescita futura del Tito Minniti”. È quanto afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni. “I voli diretti dallo scalo dello Stretto a Linate – continua la parlamentare – sono già disponibili sul sito di Ita Airways e il doppio volo giornaliero, secondo quanto annunciato, diventerà stabile a partire dalla prima metà di aprile. Va dato atto al presidente della Regione Roberto Occhiuto di aver mantenuto l’impegno preso. Ma ora è necessario fare di più”. “La Regione, dopo aver ripreso il controllo di Sacal – aggiunge Dieni –, ha il dovere di mettere l’Aeroporto dello Stretto nelle condizioni di crescere, attraverso l’istituzione di nuove tratte e l’implementazione dei voli già attivi. Per farlo è necessario rendere lo scalo più attrattivo, anche eliminando le attuali limitazioni delle piste, e stabilire una interlocuzione efficace con le compagnie low cost”. “Sul Minniti – conclude Dieni – la politica non può e non deve più dividersi. Serve invece la massima collaborazione istituzionale affinché l’aeroporto di Reggio possa definitivamente rilanciarsi dopo anni di crisi e incertezze”.