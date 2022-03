Riprendono le attività in presenza dell’Associazione Calabresi in Europa di Bruxelles

30 Marzo 2022 09:22

Si è tenuta in presenza a Bruxelles l’assemblea dell’Associazione Calabresi in Europa, presieduta da Berenice Franca Vilardo, già V. Console di Bruxelles e Charleroi. Una partecipata riunione con i membri del direttivo, iscritti e simpatizzanti della Calabria sempre più motivati e numerosi nell’offrire un contributo alla promozione della Calabria all’estero. Dopo la relazione introduttiva della Presidente e gli interventi dei membri del direttivo Luciano Gaudio, Giuseppe Amoruso e Carlo Irlando, il coordinatore scientifico dell’associazione Peppino De Rose ha illustrato la nuova programmazione dell’associazione. Per la prima volta l’associazione è ente ospitante di giovani calabresi vincitori di borse di studio Erasmus plus che dalla Calabria verranno a Bruxelles per effettuare tirocini formativi in diversi settori, dalla progettazione europea al turismo ma anche ad effettuare un periodo di studio e ricerca per la stesura di tesi di Laurea. Previsti anche una serie di eventi internazionali in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. Alla riunione ha partecipato Benedetta Dentamaro V. Presidente del Comites Belgio insieme ad altri membri del direttivo. L’Associazione è attiva a Bruxelles dal 2006 e promuove la Calabria con eventi culturali, musicali, letterari, presentazione di giovani imprenditori, eventi internazionali nella capitale d’Europa in cui c’è la possibilità di interagire direttamente con tutti i Paesi europei e non solo. Un impegno che ha suscitato negli anni grande curiosità e interesse, che ha migliorato la reputazione della Calabria, inducendo anche persone non calabresi ad acquistare case ed appartamenti in Calabria e perfino ad andare a celebrare dei matrimoni. La rete dei calabresi all’estero a Bruxelles e in Belgio in generale è molto numerosa e non ha mai tagliato le radici con la propria terra natia e spera in un cambio di passo per dare il contributo che merita.