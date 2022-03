Riforma del catasto: “sia approvata o cade il Governo”. La Lega tuona: “gravissimo ricatto, la casa non si tocca”

2 Marzo 2022 16:43

“Il ricatto conferma il dubbio che ci siano dietro altre logiche, come quella di tassare la casa”, fanno sapere i rappresentanti della Lega

Il voto sugli emendamenti alla delega fiscale è stato rinviato a domani. E’ quanto è stato deciso durante l’ufficio di presidenza della commissione Finanze della Camera dopo che la sottosegretaria all’economia, Maria Cecilia Guerra, ha precisato la posizione del governo sul ‘nodo’ del catasto, ossia che l’esecutivo non accetterà alcuno stralcio della norma, e anzi ha chiesto che fosse messo come prima questione al voto della stessa commissione.

“Gravissimo l’aut-aut del sottosegretario al Mef, Cecilia Guerra. Minacciare la crisi di governo qualora non si approvasse così com’è la riforma del catasto è da irresponsabili. Il Parlamento ha tutto il diritto di discutere e presentare emendamenti laddove non ci sia convergenza sul provvedimento”. Così i capigruppo Lega nelle commissioni Bilancio e Finanze Massimo Bitonci e Giulio Centemero, il vicepresidente della VI commissione Alberto Gusmeroli a nome di tutti i commissari Lega. “Mentre c’è un conflitto in pieno corso in Ucraina e il costo dell’energia è alle stelle, non ci sembra questo il momento di ricorrere alle maniere forti e di portare il dibattito allo scontro istituzionale – sottolinea dal partito guidato da Matteo Salvini – . Peraltro, lo stesso governo e diversi gruppi di maggioranza hanno già riconosciuto l’inutilità di un intervento di riforma del catasto se la finalità è solo quella di una mera indagine statistica per scovare gli immobili-fantasma. Il ricatto conferma il dubbio che ci siano dietro altre logiche, come quella di tassare la casa”.

Fisco, Osnato: “FdI per stralcio catasto ma valutiamo proposta FI”

“Noi siamo per lo stralcio del catasto, valuteremo in ogni caso la proposta di FI”. Lo dichiara il deputato di FdI, Marco Osnato, componente della commissione Finanze dove oggi è stato sospeso e aggiornato a domani l’esame della delega fiscale. “Resta il fatto – aggiunge Osnato parlando con l’Ansa – che il governo ha plasticamente palesato che di tutta la riforma fiscale ha interesse solo sul tema catasto e quindi purtroppo siamo dubbiosi sulla reale diminuzione delle tasse per gli italiani”.

Delega Fisco, Alternativa: “Governo cade senza l’ok su riforma catasto?”

“Il sottosegretario all’Economia e finanze Guerra ha appena dichiarato in commissione Finanze che se la commissione non approva, e subito, la riforma del catasto, l’esperienza del Governo finisce. Mettendo solo per un attimo in secondo piano l’arroganza con la quale ha completamente calpestato il ruolo istituzionale del Parlamento che dovrebbe controllare e dirigere il Governo, invece di esserne trattato come un cagnolino da passeggio, le sue parole hanno rivelato chiaramente che secondo questo Governo, che al momento mantiene due separati e contemporanei stati di emergenza in vigore, in un momento in cui siamo a un passo dalla guerra con una potenza nucleare, l’esperienza di Governo potrebbe interrompersi domani se l’Italia non riformasse il suo catasto”. Lo afferma in una nota Alvise Maniero, deputato di Alternativa in commissione Finanze a Montecitorio .

“Se quello del sottosegretario è un bluff – prosegue – è nostro dovere andare a vederlo, smascherarlo e deridere la condotta di questo esecutivo ridicolo che ormai si tiene in piedi solo con lo sputo e la minaccia ai poltronisti”. “Nel caso in cui invece la sottosegretaria abbia pronunciato quelle parole perché qualcuno a Palazzo Chigi o al Mef le pensa seriamente, allora è necessario che gli italiani sappiano che queste sono le persone più pericolose che avremmo potuto mai avere al governo, se ne devono andare e devono farlo subito”, conclude Maniero.