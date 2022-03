Rifiuti a Reggio Calabria, Fuda (Città Metropolitana) risponde a Ecologia oggi: “i Comuni pagano, lavoriamo per mettere ordine”

17 Marzo 2022 16:39

“I pagamenti ad Ecologia oggi si sono allineati”, ha risposto il consigliere metropolitano con delega all’Ambiente e al Ciclo integrato dei rifiuti

“Da anni stiamo lavorando alacremente per mettere ordine in un comparto (quello dei rifiuti, ndr) che per troppo tempo è stato abbandonato a sé stesso e non è ammissibile che un gestore si permetta di diffondere notizie non corrispondenti alla realtà che ingenerano, ribadisco, incertezza e disinformazione”. Così il consigliere metropolitano di Reggio Calabria, Salvatore Fuda, delegato all’Ambiente e al Ciclo integrato dei rifiuti, in merito alla gestione del impianti di Gioia Tauro e Siderno di competenza della società Ecologia oggi. L’azienda ha minacciato la possibile interruzione del servizio perché i Comuni reggini, probabilmente impossibilitati dall’evasione tributaria, non starebbero pagando le spettanze relative agli anni 2020-2021 oltre che il corrente.

“Non corrisponde al vero che i Comuni non pagano – precisa Fuda – i Comuni in questi due anni si sono allineati e, a differenza di quanto succedeva, quando era la Regione a gestire, pagano con molta più regolarità. Su un dovuto di oltre 55 milioni di euro del 2020 e 2021, i Comuni devono ancora versare circa 6 milioni”. “Dire oggi che i Comuni non pagano è del tutto inesatto. È vero che i Comuni fanno fatica a pagare il corrente, molti non hanno ancora pagato il primo bimestre del 2022, ma è noto che ad inizio anno si registrano sempre delle difficoltà di bilancio. Ovviamente – conclude – abbiamo attivato, come sempre avviene in questi casi, il sistema delle riduzioni dei conferimenti, per accelerare le operazioni di incasso, ma non è la prima volta che ciò avviene e comunque è una procedura che adotta l’Ente e non l’impresa che gestisce gli impianti”.