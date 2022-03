Rialzo sui prezzi delle materie prime: il nichel raggiunge il limite massimo, negoziazioni sospese

24 Marzo 2022 11:55

Il nichel di riferimento sul Lme ha guadagnato il 15% fino a 37.235 dollari la tonnellata: negoziazioni nuovamente sospese. In rialzo anche i prezzi di alluminio e palladio

Aumentano i prezzi delle materie prime. Il nichel continua la sua ascesa raggiungendo i massimi sia sul London Metal Exchange (LMme) che sulla borsa di Shanghai. Secondo gli ultimi dati, il nichel di riferimento sul Lme ha guadagnato il 15% fino a 37.235 dollari la tonnellata. Aumento che ha portato alla sospensione delle negoziazioni. I futures sul nichel di Shanghai hanno aperto in rialzo del 17%. In rialzo anche i prezzi dell’alluminio, che salgono del 4,75% a 3.670 dollari per tonnellata mentre arretrano i prezzi del palladio, che viene scambiato a 2.499 dollari per tonnellata.