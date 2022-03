Energia, Renzi: “per anni ‘no’ a tutto, ora occasione storica. E Salvini rilancia: “per il caro carburante, mezzo miliardo in più”

18 Marzo 2022 17:08

Le parole di Renzi, Letta e Salvini sul problema energetico e sul caro carburante

Il tema dell’energia e del conseguente caro carburante è uno di quelli che continua a tenere banco in Italia. Alcuni importanti leader italiani hanno affrontato la questione oggi, dicendosi tutti pronti a trovare soluzioni immediate ai rincari di benzina e diesel ma anche delle materie prime. “Da anni diciamo che la questione energetica è una sfida centrale. E per anni ci hanno fatto la guerra con la politica del No a tutto. Oggi abbiamo una occasione storica: non sprechiamola”, ha scritto su Twitter Matteo Renzi.

Gli ha fatto eco il segretario del Pd Enrico Letta: “L’intervento di oggi” in Cdm “è importante, fondamentale. E’ l’inizio di un’operazione che va fatta per sterilizzare i folli costi dell’energia”, ha detto Letta margine di ‘Let Expo-Logistics Eco Transport’ a Verona. “Quindi bene, andiamo avanti perché credo che la situazione di crisi ed emergenza sarà lunga. Il governo stesso con il ministro Cingolani ha parlato di aumenti ingiustificati e truffe. Quando ci sono truffe bisogna intervenire nei confronti dei truffatori e quindi chiediamo un atteggiamento netto in difesa dei consumatori”.

Poi è la volta di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha spiegato che “se serve mezzo miliardo in più per abbattere le accise e l’Iva e permettere alla gente di andare a lavorare, di fare il pieno e di pagare un po’ di meno acqua e latte, carne, frutta e verdura, dopo due anni di Covid la Lega chiede al governo di trovare questi soldi ma di farlo subito, a marzo”, ha detto anch’egli a Verona a margine di LetEXpo. “Qualcuno in parlamento – ha aggiunto – dice: ‘proviamo a farlo ad aprile-maggio’, ma la gente fa fatica oggi a fare il pieno; già mancano alcuni generi nei mercati e nei supermercati, quindi se al Covid aggiungiamo la guerra occorre intervenire presto e bene”, ha concluso.