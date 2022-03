Renzi: “facciamo come Johnson e Macron, basta Green Pass e mascherine”

15 Marzo 2022 11:16

Le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi sul Covid: anch’egli chiede di eliminare Super Green Pass e mascherine

“Il Covid non è scomparso” e “bisogna comunque stare attenti dai segnali preoccupanti che arrivano dalla Cina”. Lo ha detto Matteo Renzi nel corso del filo diretto con radio Leopolda. Ma “io sono io sono per eliminare velocemente, come hanno fatto Macron e Johnson, il super green pass e le mascherine perché è chiaro che per chi è vaccinato Omicron e poco più di un raffreddore”, ha concluso. Il leader di Italia Viva si allinea sul pensiero soprattutto di Lega, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle: via il Super Green Pass e le mascherine al chiuso, strumenti ormai vecchi in gran parte dell’Europa. In Italia è prevista una road map per eliminare gradualmente le restrizioni tra i mesi di aprile e maggio. E il 31 marzo scade lo stato di emergenza.