10 Marzo 2022 15:56

Rende, da lunedì attivo l’Info Point sull’emergenza in Ucraina in collaborazione con Arci Red e con l’Associazione ucraino-calabrese S.A.L.O.

Rende si conferma città della solidarietà: a pochi giorni dall’appello rivolto a cittadini e associazioni con cui l’amministrazione comunale ha chiesto la disponibilità ad ospitare in case o strutture private i profughi di guerra, i servizi sociali sono stati letteralmente sommersi dalle richieste di adesione ad accogliere le vittime di guerra. Per questo, su iniziativa degli assessorati alle politiche sociali e ai diritti civili, partirà da lunedì mattina all’interno della casa comunale l’Info point emergenza Ucraina. Lo sportello fornirà informazioni su accoglienza servizi sanitari, supporto psicologico. Il lunedì dalle 10,00 alle 12,00 e il giovedì dalle 15,30 alle 18,00 al piano terra del municipio a Piazza Borromeo sarà possibile rivolgersi al personale dell’équipe dei servizi sociali supportati dalle operatrici e dagli operatori di Arci RED e dell’Associazione ucraina-calabrese S.A.L.O.. Il comune ha infatti sottoscritto un protocollo d’intesa con Arci RED per offrire maggiore continuità di servizio in modo da ottimizzare al meglio l’intermediazione tra domanda e offerta. Arci RED, nello specifico, svolgerà attività condivise a favore di rifugiati, migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle donne e delle fasce più deboli della popolazione, rivolte alla loro integrazione, inserimento e reinserimento socio-economico nel contesto locale. ARCI RED si avvarrà della collaborazione delle Associazioni ucraine presenti sul territorio, in particolare l’Associazione ucraina-calabrese S.A.L.O. che potrà svolgere il ruolo fondamentale di intermediazione linguistica e culturale nell’ambito delle attività di sportello previste dall’Info point Emergenza Ucraina.