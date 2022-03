Regno Unito, cresce l’economia: Pil nel 4° trimestre rivisto al rialzo all’1,3%

31 Marzo 2022 13:48

E’ rivista al rialzo la crescita dell’economia britannica nel 4° trimestre. Secondo i dati definitivi diffusi dall’ufficio statistico ONS, il Pil è indicato in crescita dell’1,3%. Il dato è al di sopra del consensus e della precedente stima che indicavano un incremento dell’1% e superiore all’1,1% registrato nel trimestre precedente. Su base annuale, il PIL è risultato in accelerazione al 6,6% dal 6,5% precedente ed atteso e viene sostenuto dalla crescita degli investimenti che hanno segnato un +1%. Per l’intero anno 2021, l’economia è cresciuta del 7,5%, l’aumento più alto dal 1941.