Regione Calabria: “in via di riparazione la Tac all’ospedale di Paola, su Cetraro valutazioni in corso”

15 Marzo 2022 12:37

La nota del Dipartimento Salute della Regione Calabria

In merito ad alcuni articoli usciti oggi sulla stampa locale, si precisa che il macchinario per la Tomografia Assiale Computerizzata presente presso l’ospedale di Paola è in via di riparazione e, senza particolari intoppi, entro la giornata odierna dovrebbe essere nuovamente funzionante. Per quanto riguarda, invece, la Tac presente presso l’ospedale di Cetraro, è in corso una valutazione per capire la reale entità del danno e il relativo costo della eventuale riparazione. In presenza di un preventivo eccessivamente oneroso, potrebbe essere più conveniente acquistare direttamente un nuovo macchinario. Dal primo maggio, ad ogni modo, sarà operativo il global service, un servizio specifico di manutenzione costante dei macchinari presenti presso i presidi ospedalieri e sanitari della Regione. Lo precisa in una nota il Dipartimento Salute della Regione Calabria.

.