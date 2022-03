Reggio Calabria, quanto è costato ristrutturare l’ex Roof Garden? Tutti i dettagli sugli investimenti per Terranova. E al secondo piano…

7 Marzo 2022 15:35

Terminata la riqualificazione dell’area, è stata il 5 marzo l’apertura del negozio Terranova del Gruppo Teddy che ha coinvestito nell’operazione: tutti i dettagli su costi e fondi finanziati per rimettere a nuovo quello che fu il Roof Garden

Il Gruppo Gabetti – advisor sia della proprietà Montesano, sia del Gruppo Teddy – ha portato a termine la locazione dello storico Roof Garden di Reggio Calabria, che si affaccia sulla centrale piazza Indipendenza. L’edificio, di storica proprietà della famiglia Montesano, fu un importante centro di aggregazione e simbolo della città negli anni ’60-‘70. Nei primi anni ‘80 fu chiuso per fallimento e bloccato per oltre 40 anni fra lunghe vicissitudini finanziarie e tecniche.

L’importante area affittata, di circa 1.900 mq, comprende il seminterrato, il piano terra e il primo piano, mentre il secondo piano (1.000 mq circa) rimane in uso al Grand Hotel Excelsior e adibito a servizi, per cui sono in corso altre trattive. In questi ultimi anni sono stati necessari lavori manutentivi e di riqualificazione, soprattutto per le facciate esterne, che sono state completamente riviste. Gli interventi di riqualificazione dell’edificio hanno richiesto investimenti per oltre 3 milioni di euro, finanziati sia dalla proprietà sia dal Gruppo Teddy, il principale locatario dell’immobile. L’edificio ha ottenuto la certificazione sia sismica sia ambientale nella sua totalità.

La destinazione rimane prevalentemente commerciale: ha aperto infatti il 5 marzo il negozio Terranova, brand del Gruppo Teddy, azienda italiana protagonista del mercato della moda e dell’abbigliamento. Il nuovo punto vendita, di circa 1.300 mq si svilupperà su 2 livelli, occupando tutto il piano terra e primo piano dello storico edificio con una offerta completa per uomo, donna e bambino. L’investimento nella riqualificazione dell’immobile dove Teddy ha deciso di spostare la propria presenza in città, ampliando le dimensioni del punto vendita, testimonia quanto il Gruppo creda nella realtà di Reggio Calabria. L’obiettivo è proporre ai propri clienti un’offerta più variegata e una migliore esperienza di acquisto.

“Il team di lavoro ha subito i vari lockdown con rallentamenti nell’ottenimento delle autorizzazioni tecniche e nelle nuove analisi finanziare, ma sia noi come Gruppo Gabetti, sia la proprietà e il Gruppo Teddy non ci siamo mai fermati. La volontà di arrivare a un lieto fine non è mai mancata, ora riconsegniamo a Reggio Calabria un immobile che ha fatto la storia della città con una nuova veste di aggregazione” ha dichiarato Ivan Belvedere, Relationship Manager di Gabetti Calabria e Sicilia.