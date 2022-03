Reggio, il casaro Mario Cioeta ospite a “Calabria d’Autore”

24 Marzo 2022 22:26

Reggio: si rinnova l’appuntamento del format domenicale di Incontriamoci Sempre, la rassegna Calabria D’Autore

“Dopo la bellissima iniziativa di martedì scorso sul cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace in quel di Scilla,

nella bellissima location del Krataiis, mitica residenza dei Ruffo, si rinnova l’appuntamento del format domenicale di Incontriamoci Sempre: la rassegna Calabria D’Autore“, è quanto scrive in una nota il direttivo dell’associazione “Incontriamoci Sempre. “Domenica 27 marzo, alle ore 18.30, sarà ospite il casaro Mario Cioeta, grande promotore in questi anni del “compriamo reggino”. In occasione dei dieci anni di attività casearia, ci presenterà il suo pecorino Reggino, realizzato con latte ovino esclusivamente del nostro territorio. Durante la serata, condotta da Filippo Ambroggio, il mastro Casaro Cioeta, con la passione che lo contraddistingue, spiegherà le tecniche di lavorazione e nel contempo farà degustare al pubblico presente il suo meraviglioso prodotto. Appuntamento, quindi, per Domenica 27 Marzo, ore 18.30, presso la sala museo “Il Ferroviere”, all’interno della stazione FS di S. Caterina, a Reggio Calabria”, conclude la nota.