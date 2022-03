8 Marzo 2022 18:16

Reggio Calabria, Versace accoglie Calenda: “sua presenza un segnale di attenzione al nostro territorio. Sanità, infrastrutture e riforma della giustizia siano priorità dell’agenda politica nazionale”

“Lieti di accogliere a Reggio il segretario di Azione Carlo Calenda. Una visita certamente significativa che lascia intuire l’attenzione da parte della dirigenza nazionale del Partito nei confronti di un territorio strategico nello scacchiere meridionale e nazionale. L’incontro con il segretario nazionale sarà l’occasione di fare il punto su alcuni temi decisivi sui quali puntare per il rilancio dello sviluppo, non solo reggino o calabrese, ma di tutto il Mezzogiorno, in particolare in questa fase cruciale di ripartenza economica dopo la crisi pandemica”. E’ quanto afferma in una nota Carmelo Versace, sindaco ff della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dirigente di Azione. Giovedi 10 marzo alle ore 17.30 nella sala conferenze dell’Hotel Excelsior il segretario nazionale Carlo Calenda incontrerà i rappresentanti territoriali del Partito insieme con una nutrita delegazione di Amministratori del territorio comunale e metropolitano.

“Ci tengo a ringraziare il Segretario per aver inserito Reggio Calabria tra le tappe del suo tour nelle regioni italiane – ha aggiunto Versace – credo sia un segnale importante nei nostri confronti, oltre che un attestato di fiducia verso un gruppo dirigente che in Calabria e nel contesto metropolitano risulta in continua crescita, sia in termini quantitativi che per qualità e competenza. La presenza del Segretario Calenda costituisce per noi un nuovo importante stimolo nel lavoro e nell’attività di servizio che quotidianamente svolgiamo per la crescita del nostro territorio”.

“Siamo convinti – ha aggiunto Versace – che alcune questioni debbano assumere immediata centralità nell’agenda politica nazionale. Mi riferisco in particolare al tema della sanità, con tutte le difficoltà che viviamo da anni in Calabria, a quello dei trasporti e delle infrastrutture, con l’alta velocità sulla linea tirrenica, allo sviluppo della dorsale jonica, al trasporto ferroviario ed aereo, con la necessità di sviluppo dell’aeroporto reggino; oltre ad alcuni aspetti legati al tema della riforma della giustizia, ad esempio l’iniqua legge Severino, che tanti problemi sta creando al percorso istituzionale degli Enti locali in tutta Italia e su cui si registra l’unanime opinione delle forze politiche nazionali rispetto alla necessità di un aggiornamento. Su argomenti come questi – ha concluso Versace – credo sia fondamentale un confronto a livello nazionale con l’autorevole contributo del nostro Segretario. L’iniziativa organizzata a Reggio sarà certamente l’occasione per dare forza alle idee innovative di un Partito che negli ultimi mesi sta registrando una fase di grande e costante crescita a livello nazionale e territoriale”.