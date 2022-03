Reggio Calabria, un morto a Sbarre: Polizia e Carabinieri sul posto | LIVE

13 Marzo 2022 12:37

Reggio Calabria, le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa è accaduto in uno stabile a Sbarre dov’è morta una persona

La domenica di Reggio Calabria è scossa da un tragico episodio di cronaca. Una persona infatti è stata ritrovata priva di vita all’interno del proprio appartamento in Via Sbarre Inferiori. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie e volanti di Polizia e Carabinieri che stanno indagando per capire cosa è accaduto. Si è rivelato inutile l’intervento dei soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso di una persona. Nello stabile è arrivato anche il magistrato di turno. Al momento non è chiaro cosa è accaduto tanto che gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi dall’omicidio al suicidio.

Seguiranno aggiornamenti.