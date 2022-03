Reggio Calabria, trasportava 3 chili di hashish a bordo di un pullman a lunga percorrenza: arrestato un giovane siciliano

8 Marzo 2022 11:12

I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal locale Tribunale, nei confronti di un trentaquattrenne di Vittoria (RG) per traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono state avviate nello scorso mese di settembre quando i militari di Villa San Giovanni, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, avevano fermato, per un controllo di routine, un pullman proveniente da Napoli e diretto a Catania. Nell’occasione, il cane antidroga aveva fiutato, nel vano portabagagli, uno zaino contenente tre chilogrammi di hashish, sequestrati nei confronti di ignoti.

All’esito dei successivi approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Dott. Giovanni Bombardieri, sono stati individuati due responsabili: un 34enne italiano e una 21enne venezuelana.

Entrambi, fatte salve le necessarie conferme nel prosieguo delle indagini preliminari, sono, allo stato, indagati per la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti: il primo agli arresti domiciliari, la seconda in stato di libertà.

La droga sequestrata, qualora venduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 30.000,00 euro.

L’attività di servizio testimonia il costante presidio esercitato dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria sul territorio a salvaguardia delle leggi e a contrasto dei fenomeni connotati da forte pericolosità sociale, tra cui i traffici illeciti di sostanze stupefacenti.