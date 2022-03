Reggio Calabria: terzo incontro organizzato dal Circolo “L’Agorà” sul tema “Questione nazionale italiana, tra vincoli esterni e sudditanza euro-atlantica”

14 Marzo 2022 10:49

Reggio Calabria: continuano gli incontri e gli approfondimenti sulle complesse dinamiche delle guerre batteriologiche e delle pandemie nel terzo millennio, conversazioni organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”

Il prossimo 18 marzo sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione relativa alla terza giornata di studi, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “Guerre batteriologiche e pandemie tra storia, finanza, cinema, letteratura”. Interverrà Francesco Labonia, componente della redazione della rivista (cartacea) “Indipendenza” e del direttivo dell’omonima associazione, sul tema “Questione nazionale italiana, tra vincoli esterni e sudditanza euro-atlantica”. Quasi tutto ciò che avviene oggi nel mondo interessa l’Unione europea e gli Stati Uniti. Entrambi occupano un posto di rilievo sulla scena internazionale in termini economici e politici. Essi sono altresì uniti da stretti legami in materia di sicurezza e interessati ad affrontare in modo efficace un’ampia gamma di questioni politiche e di sicurezza in tutto il mondo. Condividono valori analoghi quali l’adesione incondizionata a principi di governo democratico, diritti dell’uomo ed economia di mercato, e hanno un interesse comune ad affrontare problemi mondiali come le minacce alla sicurezza e alla stabilità, la proliferazione degli armamenti, la disoccupazione, il degrado ambientale, il traffico di stupefacenti, la criminalità e il terrorismo, nonché il degrado urbano, l’invecchiamento della popolazione. Entrambi sono inoltre interessati a porre in essere strategie coerenti per favorire lo sviluppo economico armonioso del resto del mondo e promuovere, in particolare, la stabilità del sistema economico, finanziario e monetario internazionale, nonché l’integrazione dei paesi che attraversano un processo di transizione e di quelli in via di sviluppo. Le relazioni tra l’Unione europea e gli Stati Uniti sono al tempo stesso multilaterali e bilaterali e comportano una collaborazione in molte sedi multilaterali a favore di obiettivi comuni. Le relazioni bilaterali sono state ufficializzate con la Dichiarazione transatlantica del novembre 1990, che definisce gli obiettivi comuni per i partner e i principi del loro partenariato, e offre un quadro istituzionale per la consultazione.Dopo il referendum consultivo britannico che ha espresso una maggioranza di voti favorevole all’uscita dalla UE, si fa un gran parlare di rilancio dell’Unione Europea (UE), di recupero del “sogno europeo”, di Spinelli e del Manifesto di Ventotene.

Uno degli argomenti degli unionisti europei -forse il principale- per giustificare il combinato da incubo UE-euro è quello della pace: l’unificazione europea ha portato settant’anni di pace sul continente.Al netto delle guerre ignorate (Irlanda del Nord, Paesi Baschi, ecc.), si omette di considerare il ben più decisivo contesto di fase della cosiddetta Guerra Fredda. Non a caso, appena questa si è chiusa, è scoppiata la prima grande guerra per l’Unione Europea atlantica che ha sconquassato i Balcani per un decennio. Quella in Ucraina, con un’accentuazione ancora più atlantica, è la seconda. Scrive Spinelli, nel suo Diario, il 12 aprile 1953: “(…) Per quanto non si possa dire pubblicamente, il fatto è che l’Europa per nascere ha bisogno di una forte tensione russo-americana, e non della distensione, così come per consolidarsi essa avrà bisogno di una guerra contro l’Unione Sovietica, da saper fare al momento buono” [in A. Spinelli, Diario Europeo (1948-1969), il Mulino, 1989, p. 175].Non si tratta di un’esternazione infelice, congiunturale, del momento. Del Manifesto di Ventotene (di cui Altiero Spinelli fu il principale estensore), del federalismo europeo (atlantico) e dell’azione che si è dispiegata dal dopoguerra, c’è pochissima se non nessuna conoscenza. Spessissimo emerge che neanche chi lo mitizza e lo evoca abbia mai letto il Manifesto di Ventotene. E il progetto unionista europeo emerge ben diverso dal propagandato “sogno di pace”.Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme dei Social Network presenti nella rete, a far data dal 18 marzo.