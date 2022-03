Reggio Calabria, tenta il suicidio in diretta Facebook: salvato dai poliziotti, città sotto shock

31 Marzo 2022 20:52

Reggio Calabria: incredibile tentato suicidio in diretta su Facebook, i poliziotti entrano di forza e salvano l’uomo con il cappio al collo

È incredibile quanto successo poco fa in diretta facebook a Reggio Calabria: un uomo ha tentato in diretta il suicidio ed è stato salvato in extremis da eroici agenti della Polizia di Stato. Ma andiamo con ordine. Nessuno immaginava che una semplice diretta sui social si poteva trasformare in una tragedia: “ciao, a tutti, voglio dire le verità di Reggio Calabria. Voglio che si colleghino più persone per denunciare a tutti quello che mi sta succedendo. Tra poco la faccio finita”, esordisce così l’uomo, il quale si scaglia contro “un magistrato ed il Questore che mi stanno costringendo a compiere questo gesto, mi hanno condannato prima agli arresti domiciliari e poi alla sorveglianza speciale”. L’uomo è in preda alla confusione, scioglie in acqua un mix di medicinali e li ingoia. In bella vista, su una trave di legno si intravede un cappio. “La faccio finita, la faccio finita”, ripete di continuo l’uomo che continua “lo Stato italiano mi ha imposto troppe cose, ora basta, mi hanno cacciato sorriso e dignità”. Il monologo di oltre 16 minuti si conclude con il salvataggio degli Agenti di Polizia mentre l’uomo penzolava con il cappio stretto al collo. In pochi minuti, il video è diventato virale con migliaia di persone che lo hanno visto in diretta. Proprio gli utenti, impressionati e impauriti per una situazione così estrema, hanno allertato con numerose segnalazioni le forze dell’ordine e così gli agenti sono riuscito ad arrivare in tempo nel luogo dove stava per essere consumato il folle gesto. In città non si parla di altro con molte persone rimaste terrorizzate: l’opinione pubblica è completamente sotto shock per questi 16 minuti di terrore nell’ultimo pomeriggio di marzo 2022.