Reggio Calabria, successo per due studenti reggini all’Expo Dubai: il plauso dell’Università per stranieri Dante Alighieri

28 Marzo 2022 16:18

La nota del Rettore Prof. Antonino Zumbo per complimentarsi con i due giovani e i professori Gelosi e Mavilia che hanno guidato i loro progetti

Il Rettore dell’Università per per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Prof. Antonino Zumbo, “interpretando il comune sentire dell’intera Comunità accademica, esprime vivo compiacimento e festose congratulazioni agli studenti Serena Bellantone e Dario Zema per il notevole successo riscosso all’Expo Dubai, Padiglione Italia, presentando il progetto innovativo sull’Intelligenza Artificiale applicata allo studio dei flussi migratori, tanto nella fase di accoglienza quanto in quella di residenza, secondo fasi successive e progressive di integrazione culturale”. I due giovani reggini hanno dunque rappresentato il proprio territorio nell’importante vetrina internazionale, una sessione dedicata anche al rilancio della Regione Calabria negli Emirati Arabi per nuove prospettive di investimento e crescita.

“Un grazie sentito da parte di tutto l’Ateneo a loro e ai Professori Carlo Gelosi e Roberto Mavilia che li hanno accompagnati nell’elaborazione di una progettualità da esplicare su un campo finora poco attenzionato dagli studiosi delle scienze esatte”, conclude la nota dell’Unida.