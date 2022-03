Reggio Calabria, strade chiuse per le riprese della serie TV “The Good Mothers”: traffico in tilt, centro storico paralizzato | FOTO

12 Marzo 2022 19:14

Reggio Calabria, lunghe code nel centro storico dopo la chiusura delle strade tra piazza Castello e piazza Duomo in concomitanza con il weekend

Sono iniziate ieri le riprese della serie TV “The Good Mothers” nella città di Reggio Calabria, dopo che nei giorni scorsi il set aveva gironzolato nelle varie località della provincia previste dall’organizzazione (Palmi e Fiumara su tutte). Il “cuore” della serie TV è tra piazza Duomo e piazza Castello: per consentire le riprese, sono state chiuse al traffico molte importanti arterie viarie e questo sta provocando gravi disagi alla circolazione, in concomitanza con le attività del sabato pomeriggio. Il traffico è in tilt in tutto il centro storico, e i sentimenti dei cittadini si dividono tra la curiosità per una così prestigiosa attività cinematografica e la rabbia delle lunghe code in auto a cui sono costretti.