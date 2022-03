Reggio Calabria, il sindacato FSI USAE al fianco dei lavoratori del Gom: “si rispettino le nostre richieste”

5 Marzo 2022 13:55

Il segretario Territoriale Calandruccio si rivolge anche Presidente della Regione Calabria e a tutti i parlamentari Calabresi affinché si possa sollecitare con determinazione il Commissario del GOM per l’applicazione e l’attuazione di diverse richieste e degli istituti contrattuali ancora da definire

Il Segretario Territoriale della FSI USAE, Pasquale Calandruccio, da parecchi mesi inoltra una serie di richieste alla Direzione Generale del GOM di Reggio Calabria al fine di risolvere una serie di problematiche urgenti a tutt’oggi inevasi: “facendo seguito a parecchi incontri con il Commissario Straordinario Salvatore Moschella con il quale si era concordato la proroga di tutti i contratti a tempo determinato di tutti i profili professionali assunti durante l’emergenza COVID in servizio sino al 31/12/2022 anche in considerazione delle disposizioni legislative in materia di sanità contenute nella legge finanziaria 2022 del 30/12/2021, in attesa della richiesta di incontro già trasmessa da parecchi giorni alla Direzione Generale elencando tutte le richieste fatte dalla FSI USAE e rimaste inevasi”.

Come FSI USAE “riteniamo altresì che sia giunto il momento di definire ulteriori punti ed istituti contrattuali e rivendichiamo con sollecitudine per tutti i lavoratori del GOM (Grande Ospedale Metropolitano) , secondo una priorità di rilevante importanza per tutto il personale dipendente che di seguito riportiamo: Attuazione del bando per la progressione verticale del personale amministrativo e tecnico ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 comma 15 della Legge Madia ; Stabilizzazione a tempo indeterminato di tutti gli operatori che hanno già raggiunto alla data odierna i requisiti dei 36 mesi entro il 31/12/2021; Avviare con urgenza lo scorrimento della graduatoria aperta per l’assunzione di infermieri ; Avviso urgente di ricognizione e proroga di tutti i contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario in scadenza al 30/06/ 2022, anche alla luce della manovra finanziaria2022 del personale impiegato nell’emergenza COVID con una anzianità di almeno 18 mesi alla data del 30/06/2022; Apertura immediata della Geriatria affinché gli anziani non finiscano ricoverati nei corridoi del reparto di medicina per mancanza di posti letto ; Proposta per un accordo sui tempi di vestizione e svestizione e passaggio di consegne per l’applicazione dell’art.27 comma 11e 12 del CCNL del 21/05/2018”.

Per questi motivi la FSI USAE di Reggio Calabria si rivolge al Commissario Straordinario del GOM e si appella al Presidente della Regione Calabria e a tutti i parlamentari Calabresi affinché sollecitano con determinazione il Commissario del GOM per l’applicazione e l’attuazione con la massima urgenza di tutti i punti elencati e degli istituti contrattuali ancora da definire per la tutela dei propri diritti di tutti i lavoratori.