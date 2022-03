Reggio Calabria, Lamberti Castronuovo: “si sta costituendo la Consulta della Cultura che raggruppi i rappresentanti di tutte le istituzioni culturali reggine”

19 Marzo 2022 23:20

Reggio Calabria, Eduardo Lamberti Castronuovo: “la consulta, come la cultura, non ha alcun riferimento partitico ed è aperta a chiunque abbia a cuore questo delicato settore”

“Si sta costituendo la Consulta della Cultura che raggruppi i rappresentanti di tutte le istituzioni culturali pubbliche e private reggine. Lo scopo è quello di creare un gruppo di pressione, previsto dalla Costituzione Italiana, per la promozione della cultura calabrese in tutte le sue forme”, è quanto afferma il dott. Eduardo Lamberti Castronuovo. “La consulta, come la cultura –prosegue– non ha alcun riferimento partitico ed è aperta a chiunque abbia a cuore questo delicato settore che non riconosce ai giovani il diritto di esprimersi in sede locale e parimenti non diffonde quanto di bello in Calabria ci sia. Chiunque fosse interessato invii una mail a: lambertireggioc@gmail.com. La sede è gentilmente ospitata dall’Accademia dei saperi Creativi Pentakaris sita in via Sacramento, 13 Gallina”, conclude Castronuovo.