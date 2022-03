Reggio Calabria, lo sfogo di un cittadino: “hanno sistemato solo il tratto di strada intitolato a Lucisano, pochi metri dopo c’è una buca enorme”

10 Marzo 2022 14:56

Lo sfogo di un cittadino di Reggio Calabria per quanto riguarda la sistemazione di un tratto stradale, avvenuta soltanto perché in quel luogo si è tenuto un evento

Un cittadino di Reggio Calabria ha scritto alla nostra redazione per esprimere tutta la sua rabbia. Il motivo? E’ legato all’evento, seppur indirettamente, della targa in memoria di Serenella Lucisano, che ovviamente non ha nulla a che fare con la “denuncia”. Nella zona Sud della città infatti, qualche giorno fa, lo spazio situato tra Via Nicola Giunta e Via Varese ha preso il nome di Largo Serenella Lucisano. Di quel tratto di strada, a detta del lettore, è stato messo a nuovo l’asfalto. Qualche metro più avanti invece, nel luogo in cui abita, c’è un’enorme voragine. “Si è sempre pronti ad abbellire il luogo dove avviene ‘lo spettacolo’, chiudendo gli occhi per tutto il resto attorno”, spiega nella lettera, che di seguito riproponiamo integralmente.