Reggio Calabria: secondo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “La pandemia nella letteratura”

8 Marzo 2022 09:16

Reggio Calabria: seconda giornata di approfondimento sulle complesse dinamiche delle guerre batteriologiche e delle pandemie nel terzo millennio

La narrazione sulle epidemie affonda le sue origini nell’antichità: lo storico greco Tucidide, nel Libro II de LA GUERRA DEL PELOPONNESO descrive gli effetti, devastanti e orribili sulla salute e sulla vita morale dei cittadini, della peste nera che colpì Atene nel 430 a.C «(…) i santuari in cui si erano accampati erano pieni di cadaveri, la gente moriva sul posto, poiché nell’infuriare dell’epidemia gli uomini, non sapendo che ne sarebbe stato di loro, divennero indifferenti alle leggi sacre come pure a quelle profane (…) ci si credeva in diritto di abbandonarsi a rapidi piaceri, volti alla soddisfazione dei sensi, ritenendo un bene effimero sia il proprio corpo sia il proprio danaro». Anche Lucrezio nel DE RERUM NATURA racconta, nel definire la peste di Atene nel 430 a.C, il dolore e la sofferenza dei malati ma anche la decadenza dei costumi e la rottura del patto sociale che lega i cittadini allo Stato e alle leggi. «molti caddero a capofitto nelle acque di pozzi profondi, mentre accorrevano protendendo la bocca spalancata (…) e il male non dava requie: i corpi giacevano stremati. La medicina balbettava in un muto sgomento, mentre quelli tante volte rotavano gli occhi spalancati, ardenti per la malattia, privi di sonno».Nella tragedia EDIPO RE, Sofocle descrive la pestilenza che colpì i cittadini di Tebe che implorarono l’aiuto del Re Edipo per bloccare una malattia che viene rappresentata come una punizione divina per l’assassinio del re Laio.Un’altra opera che non può mancare in questa lista che ha per tema la peste, i contagi e le epidemie nel corso dei secoli è il DECAMERONE di Giovanni Boccaccio, opera nella quale la peste non rappresenta il tema della narrazione ma la sua cornice: dieci giovani si isolano in campagna e si raccontano dieci storie al giorno, una ciascuno. Sono novelle divertenti, tragiche, d’amore, di scontri. In Boccaccio, la peste è il male che mette in discussione legami, ordine sociale, gerarchie, priorità, portando le persone a trascurare la cura dei malati. Gli avvenimenti più tragici riguardano la peste nera che ha devastato l’Europa dal 1347 al 1352, sterminando 1/4 e forse più della popolazione, e l’epidemia di influenza spagnola che dal 1918 al 1920 contagiò 200 milioni di persone in tutto il mondo, portandone alla morte, secondo stime necessariamente approssimative, più di 10 milioni; secondo alcuni ricercatori le vittime furono 50 milioni o un numero ancora maggiore. Vicende che nel terzo millennio ed in un contesto socio-economico evoluto sono riemerse dalle nebbie di un passato che sembrava lontano e che in breve tempo divenendo momento di forte preoccupazione nella comunità internazionale per il diffondersi del Covid-19. L’uomo si confronta da sempre con la malattia e con le epidemie, e di ciò vi è memoria a far data dai tempi più antichi, infatti, la malattia è presente nei testi sacri, nella storiografia, nella letteratura e nelle arti figurative. Proprio da periodi remoti si registra la presenza della pestilenza quale manifestazione della collera di Dio. Ci sono evidenze di ciò già nei poemi omerici e in particolare nell’Iliade, con la peste scagliata dai dardi del Dio Apollo a seguito della supplica del sacerdote troiano Crise.Nei testi religiosi, le epidemie sono presenti soprattutto nella Bibbia e, in particolare, nell’Antico Testamento. Oltre ad alcuni passi contenuti nel libro dei Numeri quali la pestilenza che colpisce gli ebrei al ritorno degli esploratori da Canaan o dopo la rivolta di Korach, è senz’altro arcinoto il passo del libro dell’Esodo (12, 29-30) dove è riportato che: “Il Signore percosse ogni primogenito nel paese d’Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero nel carcere sotterraneo, e tutti i primogeniti del bestiame. […] non c’era casa dove non ci fosse un morto!”. E’ la famosa strage dei primogeniti d’Egitto, una delle dieci piaghe che il Signore ha abbattuto sugli egizi e sul faraone che si rifiutava di liberare gli ebrei dalla schiavitù e consentire loro di raggiungere la Terra Promessa. Come detto in precedenza, è comune denominatore di quasi tutta la produzione religiosa arcaica l’identificazione della malattia quale evidenza della furia divina, e tali assonanze sono presenti anche nell’antichissimo pantheon politeistico babilonese, con il malvagio demone Namtar che, secondo le varie interpretazioni, risulta avere tanto una funzione di messaggero di morte quanto di vera e propria emanazione divina della peste. Nel corso della giornata di studi sarà dato spazio anche al tema relativo a “La pandemia nella letteratura”, argomento trattato da Antonino Megali (vice presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”). Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dall’11 marzo.