Reggio Calabria, rubinetti a secco in tutta la città anche in inverno: cittadini esasperati

14 Marzo 2022 11:41

Reggio Calabria, la carenza idrica porta allo stremo i cittadini che sono costretti a combattere con i rubinetti a secco sia in estate che in inverno

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativa all’emergenza idrica che sta colpendo da giorni Contrada Gagliardi a Reggio Calabria. Il problema della mancanza di acqua affligge la città da anni sia in estate che in inverno e i cittadini sono allo stremo non potendo godere di un bene così importante e primario, in un nessun periodo dell’anno con i disagi che ne conseguono per bambini e anziani.

“E’ bellissimo ammirare lo spettacolo naturalistico dei rigogliosi papiri che il ponte di San Pietro offre a chi, attraversandolo, si affaccia a guardare verso l’Etna. Infatti le dolci e fresche acque del Calopinace che scorre veloce e gorgheggiante al mare rendono rigogliose queste bellissime e leggendarie piante che la natura gratuitamente fa dono ai reggini. A tale spettacolo di rara bellezza, si associa l’indignazione di chi, abitando in contrada Gagliardi, è da quattro giorni che si ritrova senz’acqua in pieno inverno. E’ una situazione razionalmente incomprensibile come possa succedere che con i torrenti pieni d‘acqua e le montagne innevate, manchi per 4 giorni il prezioso liquido nelle case delle persone. Appare ridondante sottolineare le difficoltà degli anziani e degli invalidi che col freddo devono fare la fila alle fontane. Domenico Morabito”.