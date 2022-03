Reggio Calabria: rinnovate le cariche del CRAL della Banca Monte dei Paschi di Siena

29 Marzo 2022 13:41

Reggio Calabria: dopo una votazione molto partecipata dei soci, sono stati eletti i nuovi componenti del Direttivo

Sono state rinnovate le cariche del CRAL della Banca Monte dei Paschi di Siena di Reggio Calabria. Dopo una votazione molto partecipata dei soci, sono stati eletti i nuovi componenti del Direttivo. Confermata tutta la squadra uscente con in cima alle preferenze Umberto Primo Sinicropi, confermato presidente dell’associazione per la seconda volta. Nella squadra come vicepresidente viene nominata Eleonora Giulivo, mentre confermati i ruoli di segretario di Luca Germano e di tesoriere nella figura di Maurizio Tripepi. Nel direttivo anche Giuseppe Bellantoni, già vicepresidente che cede la carica all’unica donna del nuovo consiglio direttivo. Si nomina della Banca entrano nel consiglio direttivo anche Marco Dematteis e Antonino Iaria. Squadra pronta a riaffermare il ruolo centrale nella vita post lavorativa dei soci e soprattutto a ritagliarsi un ruolo primario nel contesto sociale del territorio. Dichiara Umberto Sinicropi rieletto presidente: “siamo tutti entusiasti per l’esito dell’Assemblea, perché scandisce la fine del primo ciclo della nostra associazione ma soprattutto segna l’inizio del nuovo corso, sul solco che abbiamo già tracciato negli anni precedenti, ma ulteriormente rigenerati in termini di entusiasmo, passione e impegno. Grazie a tutti i soci e a tutti i colleghi e amici che ci hanno sostenuto e gratificato con la loro partecipazione e adesso al Lavoro perché dopo la pandemia il CRAL tornerà ad essere la famiglia dei colleghi di Banca Monte dei Paschi”.