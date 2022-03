Reggio Calabria, rapina sul viale Europa: polizia a caccia dei ladri tra i vicoli di Sbarre | FOTO LIVE

12 Marzo 2022 21:01

Reggio Calabria, due volanti della polizia sono intervenute a Sbarre dopo un furto in serata

Numerosi agenti della Polizia di Stato stanno dando la caccia ai rapinatori che sono fuggiti con la refurtiva da un appartamento di via Sbarre Superiori, sul viale Europa, a Reggio Calabria. Il fatto è accaduto intorno alle 20:00 di questa sera, quando i ladri sono scappati dopo aver commesso il furto in un appartamento ma sono stati braccati dagli agenti prontamente accorsi dopo le richieste dei residenti. Le ricerche dei rapinatori sono ancora in corso nei vicoletti della zona.