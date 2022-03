Reggio Calabria: il Pd organizza una raccolta di medicinali per l’Ucraina

3 Marzo 2022 16:43

Reggio Calabria, Bonforte: “il Pd reggino avvia da sabato 5 marzo la raccolta di medicinali per l’Ucraina”

“Ognuno di noi deve produrre il massimo sforzo per dire no alla guerra e aiutare concretamente il popolo ucraino che si trova a dover affrontare, senza averne alcuna responsabilità, un momento drammatico della propria storia”. La Segretaria Cittadina del Pd di Reggio Calabria Valeria Bonforte spiega il senso dell’iniziativa, organizzata di concerto con il Segretario Metropolitano Antonio Morabito, e che partirà sabato 5 marzo. “Nella sede provinciale del Pd di via Filippini n. 7, il prossimo 5 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00 sarà possibile, per chiunque voglia, consegnare medicine e prodotti sanitari: antinfiammatori, disinfettanti, bende, siringhe, garze, ovatta, guanti etc. che saranno destinati al popolo ucraino. Si tratta di una iniziativa concreta – dice ancora Bonforte – per essere vicini a chi in questo momento soffre senza alcuna colpa e deve sentire la vicinanza della Comunità internazionale. Il Pd vuole essere in prima fila in questa direzione, la migliore anche per ribadire il no alla guerra e il sì alla pace”.