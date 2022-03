Reggio Calabria: quarto incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “Guerre batteriologiche e virus tra realtà e finzione”

21 Marzo 2022 10:35

Reggio Calabria, continuano gli incontri e gli approfondimenti sulle complesse dinamiche delle guerre batteriologiche e delle pandemie nel terzo millennio, conversazioni organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”

Il prossimo 25 marzo sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione relativa alla quarta giornata di studi, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “Guerre batteriologiche e pandemie tra storia, finanza, cinema, letteratura”. Interverrà Gianni Aiello, ricercatore e Presidente del sodalizio culturale organizzatore, sul tema “Guerre batteriologiche e virus tra realtà e finzione”. Secondo alcuni studi sul tema in argomento, può capitare che nuove armi biologiche vengano create in modo del tutto involontario. All’inizio del 2001, per esempio, un team di ricercatori australiani aveva involontariamente selezionato un ceppo virale del vaiolo dei topi capace di uccidere anche i roditori vaccinati, e qualcuno si è chiesto se si sarebbe potuto fare la stessa cosa per il suo equivalente umano. Da queste sinistre premesse sfogliamo idealmente le pagine della storia di queste criminali vicende che hanno coinvolto il genere umano sin dai tempi più remoti. L’utilizzo di armamenti “non convenzionali” si perde nella notte dei tempi, quando l’uomo si accorse per la prima volta degli effetti di taluni veleni già fruibili in natura. Durante il combattimento molti popoli dell’antichità usavano frecce e lance le cui punte erano state precedentemente immerse nelle feci, oppure in cadaveri in decomposizione o, ancora, nel veleno di serpenti. Le tracce più antiche le troviamo nel Deuteronomio, libro della Bibbia all’incirca del 1200 a.C. dove si raccomanda di non avvelenare i pozzi o le sorgenti durante le guerre. La malattia o la sete per uccidere il nemico. Cinesi ed Assiri nel primo millennio a.C. erano soliti utilizzare zolfo e petrolio durante le campagne di guerra. Qualificate fonti storiche dell’antichità, quali Tucidite e Plutarco, attestano l’utilizzo di fumi di zolfo nella guerra del Peloponneso e di una sospetta epidemia di peste scoppiata nelle pianure della Tessaglia che decimò lo sterminato esercito di Serse; Tito Livio dà notizia dell’impiego, ancora da parte dei greci, di sostanze tossiche durante l’assedio di Ambracia. Siro Trevisanato, noto microbiologo italiano a seguito di approfondite ricerche su antichi documenti mediorientali che attestano l’utilizzo di sostanze batteriche, da parte degli Ittiti, oltre 3300 anni addietro.

Essi usavano inviare al nemico i capi di bestiame affetti da tularemia, oppure cibo contaminato con un fungo tossico chiamato Claviceps Purpurea. Greci ed Assiri erano soliti avvelenare i pozzi con sostanze tossiche come il parassita delle graminacee o la cicuta, oppure sceglievano di catapultare i cadaveri nelle linee nemiche. Lo storico greco Erodoto ci ha tramandato l’utilizzo da parte degli arcieri Sciti, i quali avvelenavano le frecce intingendo le medesime in sostanze tossiche. Il cartaginese Annibale nel 184 a.C. vinse una battaglia contro il re di Pergamo, nell’Asia Minore, facendo lanciare sulle navi avversarie vasi di terracotta colmi di serpenti. I Romani, invece, spedivano contro le linee nemiche alveari di vespe e calabroni ma utilizzavano anche carcasse di animali per inquinare le condotte idriche degli avversari. Nel 198 d.C. i Parti, respinsero l’assedio delle legioni romane nella città di Hatra, scagliando sugli avversari dei recipienti di terra, al cui interno vi erano scorpioni del deserto dal morso letale.Durante il periodo medievale Bizantini e Veneziani durante le loro operazioni belliche utilizzavano sostanze tossiche quali il “Fuoco Greco” ed i “Fumi Avvelenati”. Queste alcune delle tappe inerenti l‘excursus storico a riguardo la creazione e l’utilizzo delle armi biologiche attraverso i millenni, in diversi casi realizzati appositamente in altri invece sviluppatosi accidentalmente. Così come, secondo alcune scuole di pensiero, anche se non suffragate da prove, il Covid sia il frutto di ricerche da laboratorio, poi andate fuori controllo. Dall’analisi delle vicende storiche l’analisi della giornata di studi lo sguardo sarà rivolto alla letteratura cinematografica alquanto ricca ed eterogenea a riguardo tali aspetti pandemici. A riguardo la filmografia su virus e guerre batteriologiche, essa ha una lettura alquanto eterogenea e ricca.Uno tra i primi esempi è “The Last Man on Earth” (film mutodel 1924) diretto da J.G. Blystone, poi “Il settimo sigillo” (1957) diretto da Ingmar Bergman. Nel 1964 è la volta de “La maschera della morte rossa” diretto da Roger Corman. “Cassandra Crossing” (1976), diretto da George Pan Cosmatos, “Allarme rosso” (Warning Sign) è un film del (1985) diretto da Hal Barwood. “Resident Evil 4D: Executer (Biohazard 4D-Executer)” cortometraggio giapponese del 2000 diretto da Koichi Ohata, “Infection”, (2004) diretto da Masayuki Ochiai, “Contagion”, (2011), diretto da Steven Soderbergh, per passare ad “Army of the Dead”, (2021) diretto da Zack Snyder, sono alcuni dei titoli cinematografici che fanno parte del filone della guerra batteriologica. Qual è la fiction e la realtà sul set della vita del terzo millennio?. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme dei Social Network presenti nella rete, a far data dal 25 marzo.