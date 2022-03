“Libera il gioco, liberi di giocare!”, al via il percorso educativo promosso dal Csi Reggio Calabria | GALLERY

22 Marzo 2022 18:08

Al via il progetto “Libera il gioco, liberi di giocare!”, promosso dal Csi Reggio Calabria all’interno della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia

“Libera il Gioco, Liberi di Giocare” è l’iniziativa promossa, all’interno della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, dal Csi Reggio Calabria e Libera. Una giornata, quella di lunedì 21 Marzo, ricca di significato e di valore. Al mattino, presso il bene confiscato Samarcanda, gestito da Arci Reggio Calabria, gli educatori Csi Federica Pipitò e Ilenia Adore, hanno realizzato il laboratorio “Conoscersi, Conoscere, Conoscere la Storia”. Il Samarcanda, uno spazio prima destinato alle slot machine e a sala giochi, oggi, avamposto educativo, aggregativo e culturale della Città.

Gli studenti del ITT Panella – Vallauri, guidati da attentissimi professori e dal lungimirante dirigente scolastico prof.ssa Anna Nucera, hanno potuto sperimentare, attraverso giochi di ruolo, il rispetto delle regole, la condivisione, l’ascolto, il riconoscimento dell’altro. Grande la partecipazione dei ragazzi e feedback positivi delle classi intervenute. In serata, presso il centro sportivo Sporting Bocale, ha preso il via uno straordinario percorso educativo attraverso lo sport. L’associazione Sportiva Diego Suraci di Pellaro, i ragazzi della Comunità Ministeriale di Reggio Calabria e i volontari del territorio, in campo per giocare una partita speciale. Guidati da mister Peppe Romanà, conosciutissimo allenatore del pentacalcio calabrese, ancora una volta un pallone è diventato lo strumento per far “volare alto” tanti ragazzi.

Il progetto della Polisportiva “Diego Suraci”, che si allenerà settimanalmente e parteciperà al Campionato Csi, si pone l’obiettivo di generare, attraverso lo sport, un processo di cambiamento e partecipazione in un territorio e tra ragazzi, spesso ostaggio dell’ingiustizia sociale e dell’illegalità diffusa. Un’idea che ha trovato tanto sostegno e una grande partecipazione di volontari, dirigenti sportivi ed ex calciatori. La serata si è chiusa con la consegna della maglietta ufficiale della giornata: “Lo sport non vi dimentica“, per ricordare più di mille nomi di vittime innocenti delle mafie, semplici cittadini, magistrati, sacerdoti, imprenditori, appartenenti alle forze dell’ordine, esponenti politici e sindacalisti. Ancora una volta, l’associazionismo reggino, ha fatto rete! Un percorso, inserito all’interno del progetto, “Arianna. Fuori dal labirinto“, che alle giornate spot o fatte di solo parole, contrappone i percorsi che generano bene comune e continuativa educativa.