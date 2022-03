Reggio Calabria, primi lavori di manutenzione a Vinco: “grazie al consigliere Milia”

24 Marzo 2022 17:00

Reggio Calabria, primi lavori di manutenzione a Vinco: “intendiamo ringraziare fortemente il Consigliere per l’interessamento anzitutto, ma soprattutto per l’impegno che ci ha messo nel portare all’attenzione di chi di dovere queste zone dopo anni di abbandono totale”

“A seguito della petizione popolare lanciata in favore della frazione di Vinco dal Consigliere comunale Federico Milia, capogruppo di Forza Italia, che ha raccolto decine e decine di firme, qui sono stati effettuati i primi lavori di manutenzione”. E’ quanto scrivono in una nota i firmatari della petizione popolare di Vinco. “Intendiamo ringraziare fortemente il Consigliere per l’interessamento anzitutto, ma soprattutto per l’impegno che ci ha messo, nel portare all’attenzione di chi di dovere queste zone dopo anni di abbandono totale. Speriamo ovviamente che gli interventi per Vinco non si fermino qui e che si prosegua nell’ascolto delle richieste di noi abitanti della frazione. Chiediamo servizi essenziali, niente di straordinario; quella normale amministrazione che qui manca da almeno un decennio“, conclude la nota.