Reggio Calabria, Davide Destefano non smette mai di stupire i propri clienti: presentato al Sigep il gelato dedicato ai Bronzi di Riace

16 Marzo 2022 12:15

Al Sigep di Rimini il gusto di gelato dedicato ai Bronzi di Riace ideato da Davide Destefano titolare della Gelateria Cesare

Davide Destefano, titolare della Gelateria Cesare di Reggio Calabria, non finisce mai di stupire i propri clienti e presenta ufficialmente al Sigep di Rimini, il gelato Bronzato. Il gusto, dedicato al cinquantenario dei Bronzi di Riace, è stato infatti presentato ufficialmente nello spazio Demo appositamente allestito in seno agli eventi della Confederazione Nazionale Pasticceri. Numerosissimi i visitatori intervenuti che hanno così potuto gustare questa prelibatezza e ascoltare dalla voce dello stesso ideatore, intervistato per l’occasione dal giornalista gastronomico Antonio Iacona, la teoria del professor Daniele Castrizio. Secondo lo storico del museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria infatti il colore attuale dei bronzi, il nero, non era quello originale, ma quello conseguente ad un restauro in epoca romana. I bronzi infatti erano dorati e coi capelli biondi: bronzato quindi è il colore del gusto di gelato loro dedicato per sponsorizzare e rendere fruibile questa ipotesi. La colorazione bronzata appunto è data grazie ad un caramello al burro salato.

La golosa preparazione è identitaria non negli ingredienti ma nella colorazione che è dorata perchè è composta da una base di caramello ottenuto con il metodo tradizionale a fiamma e in più l’aggiunta di fiocchi di sale e burro. Il burro viene ricavato da panne affiorate, metodo derivante dalla lavorazione del formaggio e ciò fa sì che sviluppi componenti aromatiche caratteristiche e un sapore proprio che si allontana maggiormente da quello della panna. Il tutto accompagnato da granelli di caramello che regalano una croccantezza inimitabile, un fantastico gioco di contrasti in grado di sorprendere e avvolgere il palato.