Reggio Calabria: Polizia sequestra 60kg di alimenti a esercizio abusivo, prodotti donati in beneficienza

9 Marzo 2022 19:14

Polizia locale: denunciate 4 persone per vari reati. Sequestrato oltre mezzo quintale di derrate alimentari e due cantieri edilizi

La Polizia Locale di Reggio Calabria negli ultimi giorni ha posto in essere una serie di attività, anche di controllo straordinario, che ha interessato tutte le specialità del Corpo. In particolare sono stati comminati 6 verbali per commercio abusivo o irregolare con contestuale sequestro di circa 60 kg di derrate alimentari donati in beneficenza ad associazioni benefiche.

In ambito di polizia stradale sono state deferite due persone coinvolte in incidente stradale per guida stato di ebbrezza e ritirate 4 patenti. Circa 45 le sanzioni contestate su strada in due distinti posti di controllo per violazione della segnaletica verticale. Si annoverano altresì ulteriori quattro deferimenti per abuso edilizio, blocco stradale, occupazione di immobile pubblico, oltre che due sequestri di altrettanti cantieri edilizi abusivi. I servizi continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni.