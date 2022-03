Reggio Calabria piange Giuseppe Cuzzola: grande commozione ai funerali, chiesa gremita per l’ultimo saluto all’autotrasportatore vittima di un incidente mortale all’Hitachi

13 Marzo 2022 17:25

Reggio Calabria: grande commozione oggi pomeriggio per l’ultimo saluto a Giuseppe Cuzzola, autotrasportatore vittima di un incidente mortale all’Hitachi

Grande commozione oggi pomeriggio alla Chiesa Sant’Elia Profeta a Reggio Calabria, dove si sono svolti i funerali di Giuseppe Cuzzola, lo sfortunato autotrasportatore vittima, giovedì scorso, di un drammatico incidente all’Hitachi. I parenti, tanti amici e colleghi hanno partecipato all’esequie per porgere l’ultimo saluto a Cuzzola. Davanti la Chiesa anche i camion della ditta Cuzzola Trasporti, di cui era proprietario e le auto di “Piloti per Passione”: “U raggiatu”, così era soprannominato, era un grande appassionato di auto. Cuzzola era conosciuto, nel mondo corse, anche oltre i confini locali e regionali, per aver gareggiato in altre parti d’Italia. E infatti sui social non mancano i messaggi di cordoglio da diverse scuderie della penisola. In alto la FOTOGALLERY in basso il VIDEO.