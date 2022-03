Reggio Calabria, pericolo per bambini e animali: “emergenza processionaria in via Botteghelle”

18 Marzo 2022 17:06

La minaccia è situata in una zona molto popolata e frequentata da bambini, perché nei pressi di una scuola elementare

I cittadini di Reggio Calabria continuano a segnalare l’emergenza per la presenza di processionaria. Questa volta ad essere interessato è un tratto di via Botteghelle, tra l’istituto Galluppi e la popolata via Sbarre Centrali. “Prestate molta attenzione, soprattutto per bambini e animali”, avverte in un video inviato alla nostra redazione Simone Macheda, presidente del Comitato del Quartiere Rione Marconi-Sbarre. “Ho già avvertito il Comando dei vigili urbani, i quali hanno girato la segnalazione al settore ambiente”, afferma il cittadino. Di seguito il link del video.