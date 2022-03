Reggio Calabria, perdita fognaria in pieno centro: la segnalazione di un lettore

17 Marzo 2022 16:04

Un lettore di StrettoWeb ci ha segnalato una perdita fognaria in pieno centro a Reggio Calabria, per la precisione in Via Trabocchetto I. Come si può vedere dall’immagine in evidenza, la perdita si è estesa per tutto il tratto di strada, interessando anche le vicine abitazioni.