Reggio Calabria, al Cedir la raccolta beni per gli ucraini: info e orari

7 Marzo 2022 15:52

Non si ferma la solidarietà dei reggini nei confronti delle popolazioni afflitte dalla guerra in Ucraina. Come comunicato in una nota dell’assessore Albanese, il Comune di Reggio Calabria ha allestito, presso la sala “Versace” del Cedir, un centro per la raccolta di beni essenziali. Le operazioni si terranno dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al venerdì, chiunque potrà portare farmaci, vestiti o coperte, che saranno poi spediti dai volontari della Comunità Ucraina a quanti, in queste ore, patiscono l’infermo dei bombardamenti russi.