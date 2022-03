Reggio Calabria: oggi la presentazione dell’iniziativa Donne coraggiose – “Ti racconto la mia storia”

31 Marzo 2022 14:06

Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Donne coraggiose – “Ti racconto la mia storia” alla presenza della Presidente e della Segretaria dell’associazione promotrice “Associazione dei Polacchi in Calabria” Katarzyna Gralinska e Magdalena Ratajewska coadiuvate da Antonio Malara. La conferenza stampa è servita per illustrare il progetto che parte domani 1 Aprile e si conclude il 3 Aprile configurato in una serie di seminari presso il Palace Hotel. La Presidente Katarzyna ha sottolineato l’importanza che riveste l’associazione presente dal 2003 sul territorio. Essa è, infatti, diventata un punto di riferimento anche fuori dai confini, grazie al ruolo nazionale che la stessa Presidente ricopre anche in UAIP (Unione delle Associazioni Italo-Polacche). La Segretaria Magdalena è l’autrice del Progetto ed ha spiegato che si tratta di un primo appuntamento di una serie ciclica che l’associazione si prefigge di ripetere due volte l’anno sia in Calabria che in altre zone d’Europa. Ospiti di Venerdì pomeriggio – con inizio alle ore 15.30 – saranno: Magdalena Marszalkowska, “mental coach” per donne e bambini in difficoltà e Marzanna Nikliborc, imprenditrice e scrittrice. Si parlerà di come affrontare i coambiamenti con coraggio e autostima per essere indipendenti economicamente e soprattutto psicologicamente.

Sabato sempre con inizio alle ore 15.30 interverranno due giornaliste polacche residenti a Londra: Irmina Przybylowska e Anita Gierczyk. A loro il compito di stimolare le partecipanti a scoprire “la propria voce interiore per essere indipendenti e sviluppare autostima e autodeterminazione”.

Per la prima volta a Reggio saranno presenti tre rappresentanti del senato della repubblica di Polonia: Gabriela Morawska-Stanecka, Margareta Budner e Ewa Matecka accompagnate dalla referente dell’ufficio Affari internazionali del Senato della Rep. di Polonia Paulina Ryll-Lepore. Ad accoglierli l’assessora alle pari opportunità del Comune di Caulonia, Mara Grazia Dimasi; le assessore del Comune di Reggio Calabria Angela Martino e Lucia Anita Nucera. L’invito è stato esteso anche ai sindaci della città (Comune e MetroCity) e al presidente della Regione Calabria. Sarà presente in collegamento su piattaforma digitale il presidente della Corte d’Appello Luciano Gerardis.