Reggio Calabria, Nesci: “garantire risorse per il cinquantenario dei Bronzi di Riace”

10 Marzo 2022 20:15

Nesci: “nel cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, che ricorre quest’estate, la Calabria si prepara a celebrare due capolavori dell’arte conosciuti in tutto il mondo”

“Nel cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, che ricorre quest’estate, la Calabria si prepara a celebrare due capolavori dell’arte conosciuti in tutto il mondo. Ho rappresentato al Ministero della Cultura l’istanza, espresse dalla città metropolitana di Reggio Calabria, di poter promuovere eventi di valorizzazione delle opere attraverso risorse adeguate”. Lo dichiara il Sottosegretario per il Sud Dalila Nesci, che questo pomeriggio ha incontrato la direzione generale Musei presso il MIC presieduta da Massimo Osanna. “I Bronzi sono tra le testimonianze più significative della storia greca e della cultura mediterranea, simboli della Calabria e dell’Italia che da mezzo secolo attirano e affasciano turisti e studiosi. Sono sicura che il ministro Franceschini, riconoscendo l’importanza di questo anniversario, vorrà adoperarsi per consentire al nostro territorio di celebrarlo nel modo migliore”, conclude Nesci.