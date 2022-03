Reggio Calabria, nasce l’ambulatorio “Long Covid” | INFO UTILI

31 Marzo 2022 17:04

Reggio Calabria, l’attività complessiva dell’ambulatorio “Long Covid” consiste nel valutare le conseguenze a medio e lungo termine dell’infezione e somministrare gli adeguati supporti terapeutici

I Commissari straordinari dell’ASP e del GOM di Reggio Calabria, dr. Gianluigi Scaffidi e dr. Salvatore Costarella, comunicano che hanno attivato un ambulatorio “Long Covid” finalizzato a seguire i pazienti che presentano sequele da infezione Sars-Cov-2. L’ambulatorio è composto da specialisti infettivologi, pneumologi, neurologi, cardiologi, endocrinologhi, dermatologi, otoiatri ed oculisti e si avvarrà di qualunque altro professionista necessario al bisogno. I Laboratori del GOM e di via Willermin eseguiranno specifiche analisi relativa alla prognosi dei postumi da Covid-19.

L’attività complessiva dell’ambulatorio “Long Covid” consiste nel valutare le conseguenze a medio e lungo termine dell’infezione e somministrare gli adeguati supporti terapeutici. L’ambulatorio è collocato presso il Polo sanitario Reggio Sud in via Padova n. 10 in Reggio Calabria ed ha già preso in carico oltre cento pazienti.

I pazienti che hanno contratto l’infezione da virus Sars-Cov-2 che intenderanno avvalersi di tale supporto potranno accedere alla visita presso il suddetto ambulatorio previa prenotazione da parte del Medico di medicina generale o del Pediatra di libera scelta con mail inviata al seguente indirizzo ambulatoriopostcovid@asprc.it ed allegata impegnativa per “anamnesi e valutazione breve post covid – codice 89.01” e numero di telefono al quale si intende essere contattati.