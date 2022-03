Reggio Calabria, a Porto Bolaro un salto nella preistoria con la mostra “Paleoaquarium”: tutte le info

29 Marzo 2022 12:43

Reggio Calabria, dal 9 aprile all’1 maggio mostra preistorica al Porto Bolaro

A Reggio Calabria un salto nella preistoria. Da sabato 9 aprile a domenica 1 maggio, infatti, il centro commerciale Porto Bolaro accoglierà la mostra “Paleoaquarium”, un viaggio profondo tra le antiche creature dei mari curata da paleontologi, con spettacolari modelli in scala 1:1 e tanti approfondimenti per appassionati e non. L’evento, realizzato da un team multidisciplinare interamente italiano, sotto l’attenta guida di paleontologi professionisti, offre dunque la possibilità di conoscere da vicino gli antichi abitatori dei mari preistorici. Un’esperienza affascinante seguita a quella che, sempre al Porto Bolaro, qualche mese fa ha ospitato le bellezze dell’antico Egitto.