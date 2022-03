Reggio Calabria a lutto per la prematura scomparsa di un giovane avvocato

1 Marzo 2022 08:53

Reggio Calabria, il giovane avvocato morto prematuramente, lottava da anni con un male

Reggio Calabria si sveglia oggi, 1 marzo, con una triste notizia. È morto prematuramente un giovane avvocato, Domenico Giordano, che da anni lottava contro un male. Il foro reggino è in lutto oggi per questa grave perdita che lascia un vuoto incolmabile. Sono tanti i messaggi di cordoglio di parenti e amici increduli per la morte di Domenico. I funerali si svolgeranno domani, 2 marzo, presso la Chiesa di Santa Lucia alle ore 10.

“Il Direttivo e i Soci di Associazione Nazionale Forense sezione Reggio Cal. si uniscono al dolore della famiglia per la grave perdita del Collega Domenico Giordano, giovane Avvocato e amabile persona. Condoglianze Sentite”. Lo afferma in una nota il presidente dell’Associazione Nazionale Forense sezione Reggio Calabria, Avv. Francesco Federico.